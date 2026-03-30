Клуб «Заречье-Одинцово» из Подмосковья вышел в финал ЧР

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» впервые с 2010 года вышел в финал Суперлиги чемпионата России. В решающем матче полуфинала 29 марта в Одинцово команда обыграла «Уралочку-НТМК» со счетом 3:0, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная команда уверенно провела полуфинальную серию и в третьем матче не оставила соперницам шансов. Уже в двух первых партиях «Заречье-Одинцово» задало высокий темп и добилось убедительного преимущества — 25:13 и 25:12. Итог встречи — 3:0.

Председатель наблюдательного совета клуба Сергей Колунов подчеркнул значимость выхода в финал.

«Впервые за 16 лет мы в финале чемпионата России по волейболу. Момент исторический. В сегодняшней игре мы без преувеличения разгромили «Уралочку» — 3:0 и не оставили ни единого шанса», — отметил Колунов.

Доигровщица Ольга Бирюкова заявила, что команда сохранила концентрацию и использовала психологическое преимущество.

«Наше психологическое преимущество чувствовалось, потому что две игры до этого мы выиграли и показывали хороший волейбол. Мы знали, что соперник способен дать бой, и рады, что сумели противостоять этому. Была стопроцентная концентрация и характер», — сказала Бирюкова.

В финале «Заречье-Одинцово» встретится с «Динамо-Ак Барс» из Казани. Матчи пройдут до трех побед: 6 и 8 апреля — в гостях, 12 и 14 апреля — на домашней арене в Одинцово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.