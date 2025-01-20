Клуб скалолазания в Раменском приглашает к участию в Первенстве

В Раменском открылась регистрация на Первенство муниципального округа Раменское по скалолазанию «Трудность», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дата проведения мероприятия — 8 февраля. Первенство пройдет в спортивном комплексе «Сатурн».

Соревнования проводятся в два раунда: две квалификационных трассы с верхней страховкой и одна финальная закрытая трасса с нижней страховкой.

Участники соревнования будут разделены на 4 возрастные группы:

— подростки мальчики и девочки 2015 г. р.- 2012 г. р.;

— младшие юноши и девушки 2011 г. р.- 2010 г. р.;

— старшие юноши и девушки 2009 г. р.- 2008 г. р.;

— юниоры и юниорки 2007 г. р. — 2006 г. р.

Максимальное допустимое количество участников — 100 человек.

Клуб скалолазания «Аркона» функционирует с 2015 года. С момента начала его существования в городе Раменское стали проводиться официальные соревнования регионального масштаба, включая Первенства и Чемпионаты Московской области, а также фестивали по скалолазанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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