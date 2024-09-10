Клинские каратисты завоевали золотые медали на чемпионате ЦФО России

сегодня в 11:01

6 - 8 сентября 2024 года в Туле прошел чемпионат ЦФО России по пара-каратэ. Клинские спортсмены выиграли две золотые медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московскую область представили 3 воспитанника отделения адаптивного каратэ школы олимпийского резерва «Клин спортивный» городского округа Клин.

Загорская Екатерина заняла 1 место в дисциплине ПОДА-ката (К30), Епифанова Вера заняла 1 место в дисциплине ПОДА-ката (К40). Галкин Артем занял 2 место в дисциплине ПОДА-ката (К30).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.