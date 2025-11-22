Клинская школа дронов получила новое оборудование для подготовки к соревнованиям

Управление образования городского округа Клин закупило для школы дронов современные квадрокоптеры, FPV-очки, а также персональные компьютеры и ноутбуки. Новое оборудование призвано повысить уровень подготовки пилотов и сделать их более конкурентоспособными на соревнованиях.

Руководитель школы дронов Антон Елькин отметил, что новые дроны способны развивать скорость до 200 км в час, тогда как предыдущие модели достигали лишь 45–50 км в час.

«Новое оборудование позволит нам выйти на другой уровень в качестве пилотирования. Теперь мы сможем более качественно готовиться к соревнованиям такого уровня, как чемпионат области, Первенство России, Кубок России», — рассказал Елькин.

В школе также обновили парк маленьких квадрокоптеров Tiny Whoop, которые используют для тренировок и соревнований в зале. Школа дронов работает в Клину с сентября 2024 года, но ее воспитанники уже проявили себя на областных и всероссийских соревнованиях.

