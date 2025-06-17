Китай обыграл Боснию и Герцеговину в баскетбол благодаря девушке с ростом 226 см

В Сети появилось видео с баскетбольного матча между национальной сборной Китая и командой из Боснии и Герцеговины. На кадрах видно, что у китайцев было преимущество в виде спортсменки с ростом 226 см, которая и помогла выиграть команде, пишет Baza .

18-летняя Чжан Цзыюй дебютировала за сборную Китая в товарищеском матче. Девушка присутствовала на игровом поле всего 12 минут, но это принесло 18 очков команде. Спортсменка ростом 226 сантиметров за игру успела совершить семь подборов.

На опубликованных кадрах видно, что Цзыюй не пришлось прыгать для того, чтобы забросить мяч в корзину и принести очки своей команде. Она бегала по полю, а когда приближалась к корзине, максимум, что делала — вставала на пальцах, чуть-чуть приподняв пятки от земли.

В итоге сборная Китая победила со счетом 101:55.