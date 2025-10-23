Кили Гонсалеса предлагали «Спартаку» в качестве главного тренера

Директор клуба Франсис Кахигао отклонил его кандидатуру. Испанец активно продвигает своего кандидата — Луиса Гарсию, стремясь получить окончательное согласие от совета директоров. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кахигао уже согласовал личный контракт с Гарсией. Тем не менее, руководство московской команды продолжает рассматривать другие варианты.

Кили Гонсалесу 51 год, и с лета 2025 года он занимает пост главного тренера аргентинского клуба «Платенсе». До этого он тренировал «Росарио Сентраль» и «Унион Санта-Фе».

В своей игровой карьере Гонсалес выступал за такие клубы, как «Росарио», «Бока Хуниорс», испанские «Сарагоса» и «Валенсия», а также итальянский «Интер», где он играл вместе с нынешним тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В активе Гонсалеса 56 матчей и 10 голов в составе национальной сборной Аргентины.

