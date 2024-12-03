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Кикбоксеры из Подмосковья взяли 13 медалей на чемпионате России

Сборная Подмосковья по кикбоксингу завоевала 13 медалей на чемпионате России. В копилке команды четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «лоу-кик» чемпионами стали подмосковные кикбоксеры Борис Шикунов и Юлия Куценко. Спортсмены региона Анна Черняева, Александр Росихин, Анталя Элехайзер и Кирилл Феоктистов завоевали серебряные медали. Бронзовым призером стала Алена Капичникова.

В общекомандном зачете в дисциплине «лоу-кик» сборная Подмосковья заняла второе место.

В дисциплине «К1» представители Московской области завоевали две медали: Ростислав Варнавский занял первое место, а Карина Паюк расположилась на третьей ступени пьедестала.

«Золото» и «серебро» в дисциплине «поинтфайтинг» завоевали Иван Овсиенко и Никита Морозов соответственно.

Еще две бронзовые медали в копилку сборной принесли спортсмены Полина Барабаш и Юрий Спирин в дисциплине «лайт-контакт».

Чемпионат России по кикбоксингу прошел с 26 ноября по 1 декабря 2024 года в Кемерове во дворце спорта «Кузбасс-Арена». За медали боролись 547 лучших кикбоксеров страны из 54 регионов.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.