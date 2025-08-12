Кикбоксер Балашихи завоевал «золото» на спартакиаде молодежи

сегодня в 10:26

Спортсмен из Балашихи, Кирилл Феоктистов, завоевал золотую медаль на VI летней Спартакиаде молодежи России. Соревнования проходили в Улан-Удэ с 7 по 10 августа сразу в трех дисциплинах: поинтфайтинг, лайт-контакт и фулл-контакт. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кикбоксер занял первое место в весовой категории до 60 килограммов в дисциплине «фулл-контакт». В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из 31 региона страны.

Команда Московской области стала победителем на летней Спартакиаде. За победу сражались десять кикбоксеров из городских и муниципальных округов: Балашиха, Реутов, Истра, Лосино-Петровский.

В общекомандном зачете среди субъектов РФ Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу.

Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Соревнования среди молодежи проводятся в три этапа по 51 виду спорта. Места проведения II этапа и финала определяются на конкурсной основе.

Финальные этапы спартакиады проходят в период с 30 мая по 31 августа на территории 23 субъектов Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.