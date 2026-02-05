Казус на Олимпиаде: первые соревнования прервали из-за проблем со светом

сегодня в 09:09

Первые соревнования на Олимпиаде-2026 прервали из-за проблем со светом

Соревнования по керлингу, которые начались на Олимпийских играх-2026, были прерваны из-за проблем с освещением, ЧП случилось на арене в Кортина-д’Ампеццо (Италия), сообщает RT .

После 5 минут задержки из-за отключения света электроснабжение было восстановлено.

В Италии начались первые соревнования в рамках Игр. Программу открыл турнир по керлингу среди смешанных пар.

Церемония открытия состоится 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Турнир будет идти до 22 февраля.

На Олимпиаду допущены 13 российских спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе.

