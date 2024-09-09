Казахстанцы справились с Холандом: Черчесов объяснил сенсацию его сборной

Черчесов о матче с Норвегией: Алип, Касым и Марочкин справились с Холандом

Российский тренер Станислав Черчесов, не так давно возглавивший сборную Казахстана по футболу, прокомментировал итоги матча его команды с Норвегией (0:0). По словам наставника, его подопечные, среди которых был и зенитовец Нуралы Алип, «справились» со звездным норвежцем Эрлингом Холандом, сообщает «Царьград» .

6 сентября в матче 1-го тура группы G Лиги наций сборная Казахстана встречалась с командой Норвегии. Подопечным Черчесова удалось заработать одно очко — игра завершилась нулевой ничьей, чего не ожидали многие букмекеры, верившие в триумф норвежцев и их капитана Холанда.

«Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Они выполнили все, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанду», — отреагировал бывший тренер сборной России.

Черчесов также отметил, что в этом матче норвежцы не могли «снабжать» Эрлинга Холанда.

«Везет тому, кому везет, как говорится», — добавил наставник.

24-летний Эрлинг Холанд играет за «Манчестер Сити». В последних трех матчах в рамках Английской премьер-лиги норвежец забил сразу 7 голов, однако ворота казахстанцев не смог поразить ни он, ни его соотечественники.