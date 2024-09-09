Казахстанцы справились с Холандом: Черчесов объяснил сенсацию его сборной
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Российский тренер Станислав Черчесов, не так давно возглавивший сборную Казахстана по футболу, прокомментировал итоги матча его команды с Норвегией (0:0). По словам наставника, его подопечные, среди которых был и зенитовец Нуралы Алип, «справились» со звездным норвежцем Эрлингом Холандом, сообщает «Царьград».
6 сентября в матче 1-го тура группы G Лиги наций сборная Казахстана встречалась с командой Норвегии. Подопечным Черчесова удалось заработать одно очко — игра завершилась нулевой ничьей, чего не ожидали многие букмекеры, верившие в триумф норвежцев и их капитана Холанда.
«Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Они выполнили все, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанду», — отреагировал бывший тренер сборной России.
Черчесов также отметил, что в этом матче норвежцы не могли «снабжать» Эрлинга Холанда.
«Везет тому, кому везет, как говорится», — добавил наставник.
24-летний Эрлинг Холанд играет за «Манчестер Сити». В последних трех матчах в рамках Английской премьер-лиги норвежец забил сразу 7 голов, однако ворота казахстанцев не смог поразить ни он, ни его соотечественники.