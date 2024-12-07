Каток в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха открылся 6 декабря

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 6 декабря открылся каток. Для посетителей организовано ежедневное массовое катание, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По будним дням — по пять сеансов, по выходным и праздникам — по шесть. Здесь можно взять на прокат коньки и хоккейную форму. Тем, кто только учится кататься, предлагают арендовать специальный тренажёр (пингвина-помощника) или записаться на индивидуальную тренировку. Также на катке есть услуги заточки и хранения коньков.

Бронирование билетов доступно на сайте катка. В будние дни пенсионерам, ветеранам боевых действий, многодетным семьям и семьям мобилизованных, инвалидам III группы предоставляется 30-процентная скидка. Бесплатный вход на каток предусмотрен для детей-инвалидов, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Iи IIгрупп.

Начиная с 13-го декабря, каждую пятницу с 11:30 до 13:00 на катке будут идти тренировки для членов клуба «Активное долголетие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.