Катки с искусственным льдом в Подмосковье посетили свыше 90 тыс человек

С 17 по 23 февраля катки с искусственным льдом Подмосковья привлекли более 90 тысяч посетителей. С начала зимы на подмосковных катках побывало почти 1 млн человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На всех катках установлены единые требования, которые обеспечивают комфорт и безопасность отдыхающих. В их числе наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который раскатывается с использованием специальной техники. Кроме того, предусмотрены теплые раздевалки для гостей, а также точки с продажей горячих напитков и питания, где можно согреться.

Лидером по посещаемости стал каток в Центральном парке г. о. Раменский. За неделю его посетили свыше 5 тысяч человек, а с начала зимы количество посетителей достигло почти 53 тысяч. В парке созданы игровые зоны для детей разных возрастных групп, а также спортивные площадки, включая стритбол, скейтпарк и воркаут-зону. Для организации мероприятий предусмотрены специальные пространства для ярмарок, концертов и мастер-классов. Парк также оборудован системами наружного освещения, видеонаблюдения и оповещения, а его декор включает полуротонды, новые качели и скамейки.

Вторым по востребованности стал каток в парке «Скитские пруды» в г. о. Сергиев Посад. За прошедшую неделю его посетили 4,4 тысячи человек, а с начала зимы — 33 тысячи. Парк обновляется с 2019 года, когда были установлены новые входные группы, сцена для мероприятий и пункт охраны. В 2020 году в парке появились спортивные площадки, а в 2021 году был построен павильон для мастер-классов и туалетный модуль. В 2023 году в «Скитских прудах» открылась новая экстрим-зона со скейтпарком и памп-треком, что дополнительно привлекает посетителей.

Третьим по популярности стал каток в г. о. Истра на Площади Дружбы. За прошедшую неделю его посетило более 4,2 тысячи человек, а с начала зимы — 58,5 тысячи. Этот каток стал важной частью культурной жизни города, на Площади Дружбы проходят главные городские торжества и массовые гуляния, что делает его центром притяжения для жителей и гостей Истры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.