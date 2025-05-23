Каташинские заметили, что фигуристке Тутберидзе Петросян идет образ роковой красотки

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские рассказали, что болеют за ученицу Этери Тутберидзе , двухкратную чемпионку России, 17-летнюю фигуристку Аделию Петросян , сообщает Газета.ru .

«Мы очень сопереживаем и болеем за Аделию: она нам очень напоминает нашу маму — трехкратную чемпионку СССР по фигурному катанию Асмик Варданян. Когда мы смотрим прокат Аделии — красивой, хрупкой девушки, — то вспоминаем, как мама показывала нам свои выступления», — заявили молодые люди.

Чемпионы мира добавили, что в сезоне-2024/25 Петросян показала хорошие результаты на льду с танго. Его спортсменка исполняла в произвольной программе под композицию «Yo soy Maria».

По мнению Каташинских, эксперименты российских фигуристов со стилем волнительны, но радостны. Чемпионы заметили, что юной и хрупкой девушке может быть сложно показать всю страсть этого танца во время выступления, но она не боится пробовать и искать свой стиль. Тем не менее молодые люди уверены, что образ роковой красотки очень к лицу Петросян.