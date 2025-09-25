Каширянка приняла участие в Московском марафоне

В рамках Московского марафона состоялся забег на 10 км, в котором приняла участие долгожительница из города Кашира, Татьяна Николаевна Борзых. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Татьяна уже много лет активно занимается бегом и в этом году приняла участие в марафоне уже в 10-й раз, преодолевая дистанции как на 42 км, так и на 10 км. Ее упорство и любовь к спорту вдохновляют многих, подтверждая, что возраст — не преграда для достижения новых целей. Данный забег стал частью большого праздничного мероприятия, которое объединило любителей бега и профессиональных спортсменов не только со всей России, но и из-за рубежа.

Поддержка публики на протяжении всей дистанции и гордость за достижения своей страны стали неотъемлемой частью этого праздника спорта и здоровья. Московский марафон в очередной раз доказал свою значимость, собрав огромное сообщество единомышленников и укрепив дух здорового образа жизни, стремление к новым победам и саморазвитию.

На дистанции 10 км участие приняли более 25 тысяч спортсменов и энтузиастов из различных уголков России и многих стран мира. Такое массовое мероприятие служит прекрасным примером того, как спорт объединяет людей, вдохновляет на новые свершения и способствует популяризации активного образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.