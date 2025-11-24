Каширяне совершенствуют свои навыки игры в шахматы

Воспитанники каширской шахматной школы организовали и провели мини-турнир, в ходе которого юные игроки смогли протестировать свои знания и умения. Этот турнир стал отличной возможностью для ребят применить полученные навыки на практике, повысить свою уверенность в игре и узнать что-то новое о тактике и стратегии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время турнира участники соревновались одновременно на двух досках. Такой необычный формат способствует развитию внимания, сосредоточенности и быстроты мышления. Он помогает тренировать скорость принятия решений и развивать аналитические способности, что особенно важно для молодых шахматистов.

Проведение подобных турниров стимулирует интерес к шахматам среди молодежи, способствует расширению кругозора и развитию логического мышления. Кроме того, командные заезды укрепляют командный дух и учат уважению к сопернику. Мы поздравляем всех участников с хорошим стартом и желаем им дальнейших успехов и новых побед на пути к мастерству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.