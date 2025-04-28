Карпин прокомментировал приглашение вингера «Динамо» Гладышева в сборную России

«Становится ли Гладышев одним из лидеров „Динамо“? Не знаю, это лучше у Лички спросить. Планирую ли вызывать его в сборную? Посмотрим. В списках он есть», — отметил он.

В текущем сезоне 21-летний Гладышев продемонстрировал впечатляющую игру, забив 11 голов и сделав шесть результативных передач в 34 играх за «Динамо». В частности, в 26-м туре РПЛ против «Зенита» (1:1) именно Гладышев сравнял счет.

Ранее этот игрок уже дважды выступал за российскую сборную под руководством Карпина и его помощника Виктора Онопко, однако результативными действиями тогда не отметился.