Карпин объяснил, почему после победы над Вьетнамом выглядел недовольным

Сборная России по футболу 5 сентября разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0, но во время матча главный тренер российской команды Валерий Карпин выглядел недовольным, в разговоре с МАТЧ ТВ он объяснил свое состояние.

Карпин связал особенности азиатского футбола с частным вмешательством арбитров. Во время матча Россия — Вьетнам спортсмены обеих стран очень часто слышали свисток.

«Мы понимаем, что эти матчи идут в зачет рейтинга, и хотелось бы более объективного судейства. В европейском футболе судьи дают играть. Вчера было много свистков. Наверное, это особенности азиатского футбола», — объяснил свое состояние Карпин, который на матче выглядел недовольным.

В настоящее время российские спортсмены готовятся снова выйти на поле. Следующая игра состоится против команды из Таиланда 7 сентября.