«Каролина» пытается расторгнуть контракт с нападающим Евгением Кузнецовым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» отправил 32‑летнего российского нападающего Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу «Харрикейнз».

В марте текущего года российского форварда обменяли в «Каролину» из «Вашингтона», где он играл с сезона-2013/2014. По итогам прошедшего сезона Кузнецов за 63 игры набрал 24 (8+16) очка.

Евгений Кузнецов является воспитанником хоккейного клуба «Трактор» из Челябинска, в составе которого дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее стало известно, что Кузнецов вернется в Россию и подпишет контракт с петербургским СКА сроком на 4 года. Однако для этого россиянину необходимо урегулировать сложившуюся ситуацию с «Каролиной».