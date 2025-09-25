Карякин назвал причины кризиса профессиональных шахмат в России

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что профессиональные шахматы в России переживают кризис, поскольку ни один российский спортсмен не участвует в турнире претендентов, сообщает NEWS.ru .

«Я считал и считаю, что сейчас профессиональные шахматы в России находятся в определенном кризисе. И то, что на данный момент в турнире претендентов не участвует ни один россиянин, лишний раз это подтверждает. Неплохо, что позвали (гроссмейстера Володара - ред.) Мурзина. Заслуженное приглашение. Недавно он стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Желаю ему и всем россиянам удачи», — сказал Карякин.

Володар Мурзин получил специальное приглашение на Кубок мира международной шахматной федерации (FIDE), который пройдет в Индии с 30 октября по 27 ноября.

Ранее Карякин отмечал, что молодые шахматисты имеют хорошие шансы на успех на Кубке мира благодаря выносливости, физической форме и умению быстро адаптироваться. По его мнению, Мурзина и других российских спортсменов ждет высокая конкуренция на турнире.