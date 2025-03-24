Карьера без травм: Мостовой объяснил успешные голы Роналду в 40 лет

Экс-полузащитник ФК «Сельта» и сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду и в 40 лет продолжает забивать яркие и успешные голы и демонстрировать очень высокий уровень игры из-за отсутствия травм в его карьере, сообщает Газета.ru .

«Роналду 40 лет, играет в Саудовской Аравии, но когда приезжает в Европу, все равно показывает свой высочайший класс, играет и забивает. Он феномен, в первую очередь благодаря трудолюбию и здоровью. Я не видел таких людей, чтобы более чем за 20 лет профессиональной карьеры не получить ни одной травмы, это невозможно практически!» — сказал Мостовой.

Он также напомнил, что футбол — один из самых травмоопасных видов спорта в мире. Для него «за гранью понимания», как Роналду и Месси удалось сохранить крепкое здоровье.

В воскресенье, 23 марта Роналду отправил мяч в ворота сборной Дании в матче одной четвертой финала Лиги наций. Этот гол позволил португальцам выйти в полуфинал турнира.