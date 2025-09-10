Каратисты Воскресенска завоевали медали на первенстве ЦФО

Фото - © Спортивная школа по единоборствам г. Воскресенск

сегодня в 18:26

Воспитанники воскресенской спортивной школы по единоборствам отлично выступили на первенстве Центрального Федерального округа по карате, которое проходило в подмосковной Лобне. Серебряную медаль соревнований завоевал Григорий Баклушин, бронзовые награды у Вячеслава Позднышева, Алексея Лобанова и Андрея Степанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В борьбе за прямые путевки на первенство России приняло участие более 700 спортсменов из 14 регионов ЦФО России. При этом каждый участник прошел серьезный предварительный отбор на местах. Солидной была и судейская бригада — 90 судей высшего и международного классов.

Юные каратисты МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» показали достойный результат и на Кубке Московской областной федерации карате, который проходил в рамках первенства ЦФО для спортсменов младшего школьного возраста,

Несмотря на серьезную конкуренцию среди более 200 участников, воскресенцы вновь продемонстрировал высокий уровень подготовки. Ева Хлопотова и Ульяна Дулина поднялись на третью ступень пьедестала и завоевали бронзовые награды Кубка.

Необходимо отметить, что по итогам первенства Центрального Федерального округа по карате первое место завоевала команда Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.