Каратисты Подольска завоевали 8 медалей на Кубке России по киокусинкай

Подольские каратисты завоевали восемь медалей на Кубке России по киокусинкай в Краснодаре. Состязания проходили с 5 по 8 декабря среди сильнейших спортсмены из разных регионов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московскую область на турнире представил спортивный клуб «Подольск — Додзе», который уже не в первый раз демонстрирует высокий уровень подготовки своих воспитанников на всероссийской арене.

По итогам турнира подольские спортсмены завоевали восемь медалей. Золото у Владислава Ли, Владимира Олехова, Стивина Абугу. Серебро у Серго Арменяна, Ивана Комарова, Никиты Закаблук. Бронза у Данилы Белышева и Ильи Иванникова.

В клубе «Подольск — Додзе» занимается порядка тысячи подольчан разного возраста. Недавно воспитанники клуба уже подтверждали свой высокий уровень мастерства и привезли с чемпионата и первенства мира 12 медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.