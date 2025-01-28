Каратисты Подмосковья привезли медали Всероссийских соревнований

Подошли к концу Всероссийские соревнования по карате «Кубок Прииртышья», которые проводились в Омске с 24 по 26 января, сообщает пресс-служба администрации округа Щелково.

Традиционно Сибирские турниры отличаются широкой географией и большим количеством участников. В их числе были и щелковские спортсмены. В общей сложности в этом году в соревнованиях приняли участие более 1 600 человек из порядка 30 регионов России и Республики Беларусь. Участники сразились за места на пьедестале и спортивные разряды «Мастер спорта России» в дисциплинах «ката» и «кумите».

Представители городского округа Щелково — спортсмены, тренирующиеся на базе УСК «Подмосковье», показали отличный результат, завоевав две золотых и одну бронзовую медаль.

По итогам соревнований в категории ката 14-15 лет первое место заняла Вероника Ефимова, а в категории ката мужчины — Иван Сергеев. Бронзовую медаль завоевала Арина Михайлова в категории ката женщины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.