сегодня в 15:52

Каратисты Подмосковья отличились на Всероссийских соревнованиях по киокусинкай

Каратисты из Подольска завоевали девять призовых мест на Всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Кубок Кубани» в Краснодаре и стали бронзовыми призерами в составе команды Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 22 регионов России. За кубок боролись мальчики и девочки 10-11 лет, юноши и девушки 12-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, мужчины и женщины 18 лет и старше. Подольск представляли 14 каратистов. Шестеро из них заняли первое место.

Золотые медали завоевали Никита Маркелов, Богдан Трандасир, Матвей Семенихин, Диана Крачковская, Василий Тычков, Кирилл Петрухин. «Бронза» у Радомира Чурзина, Анны Гордеевой, Ильи Халецкого. Приз за «Лучшую технику» получил Кирилл Петрухин.

В общекомандном зачете команда Московской области заняла третье место.

Победителей и призеров к соревнованиям готовили тренеры Максим Попков и Евгений Щербаков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.