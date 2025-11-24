Каратисты Лобни завоевали призовые места на Всероссийских соревнованиях

Спортивно-патриотическое мероприятие по дисциплинам ката и кумитэ проходило с 21 по 23 ноября на базе Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске и собрало более 800 спортсменов из 25 регионов России.

Каратистки лобненского клуба «Мастер» под руководством тренера Дениса Дубинина стали победительницами турнира, завоевав золотые медали:

Вероника Гашникова (юниоры 16-17 лет до 53 кг);

София Попп (девочки 8-9 лет от 30 кг).

Воспитанники школы каратэ «Кобудо Тацудзин» показали высокие результаты и заняли вторые места:

Анастасия Галко (кумитэ Ж 18+ до 61 кг);

Владимир Дружинин (М 16-17 лет до 61 кг).

Анастасия выполнила норматив мастера спорта, а Владимир КМС. Спортсменов готовил к турниру Павел Бондаренко.

В Лобне уделяется большое внимание развитию детско-юношеского спорта. В городе созданы все условия для тренировок и подготовки спортсменов высокого класса по различным видам единоборств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.