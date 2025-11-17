Каратисты Лобни завоевали 15 медалей на турнире «Прояви Характер»

сегодня в 17:39

15 ноября 2025 года в Москве прошли соревнования по карате «Прояви Характер». Воспитанники школы «Кобудо Тацудзин» из Лобни успешно выступили на турнире, завоевав 17 медалей разного достоинства. Они показали высокие результаты как в ката, так и в кумите, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди победителей и призеров — спортсмены разных возрастных категорий от 6 до 15 лет.

Золотыми призерами турнира стали:

Мария Бородина (ката, девочки 6-7 лет);

Илья Рыбаков (ката, мальчики 6-7 лет);

София Алдошина (кумите, девочки 14-15 лет);

Роман Дмитриенко (кумите, мальчики 10-11 лет);

Роберт Гербеков (кумите, мальчики 14-15 лет).

Также лобненцы привезли домой 9 серебряных и три бронзовые награды.

По словам представителей школы, успешное выступление на турнире подтверждает эффективность работы тренерского состава школы и способствует популяризации каратэ среди молодежи Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.