Каратисты Лобни стали призерами международного чемпионата
Фото - © Администрация г.о. Лобня
С 26 по 29 июня в Лобне прошел первый Чемпионат Евразии по Каратэдо Сито-рю. В нем приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В результате напряженный состязаний спортсмены из лобненской «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» завоевали призовые места.
1 место и золотую медаль получили:
- Сорокина Мария (ката 14-15лет);
- Бельц Роман (ката 14-15лет);
- Сорокина Мария (кумитэ 14-15лет) до 48 кг;
- Кремнева Есения (кумитэ 16-17лет) свыше 58 кг;
- Команда ката 14-17лет (Жижина П., Плетнева В., Сорокина М.).
Серебряную медаль завоевали:
- Жижина Полина (кумитэ 14-15лет) до 55кг;
- Галко Анастасия (кумитэ женщины) до 60 кг;
- Бельц Роман (кумитэ 14-15 лет) свыше 67 кг.
Бронзовым призерами чемпионата стали:
- Жижина Полина (ката 14-15лет);
- Глушкова Ольга (ката женщины);
- Тульский Александр (ката мужчины).
Школа каратэ Кобудо Тацудзин была основана в 2008 году сэнсэем Вениамином Гармаевым. С момента организации школа активно развивает несколько направлений, традиционное японское Каратэ Сито-рю и спортивное направление карате WKF. Также в стенах школы проходят занятия по окинавскому кобудо. Всего в школе обучается более 500 спортсменов.
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