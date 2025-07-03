Каратисты Лобни стали призерами международного чемпионата

С 26 по 29 июня в Лобне прошел первый Чемпионат Евразии по Каратэдо Сито-рю. В нем приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В результате напряженный состязаний спортсмены из лобненской «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» завоевали призовые места.

1 место и золотую медаль получили:

Сорокина Мария (ката 14-15лет);

Бельц Роман (ката 14-15лет);

Сорокина Мария (кумитэ 14-15лет) до 48 кг;

Кремнева Есения (кумитэ 16-17лет) свыше 58 кг;

Команда ката 14-17лет (Жижина П., Плетнева В., Сорокина М.).

Серебряную медаль завоевали:

Жижина Полина (кумитэ 14-15лет) до 55кг;

Галко Анастасия (кумитэ женщины) до 60 кг;

Бельц Роман (кумитэ 14-15 лет) свыше 67 кг.

Бронзовым призерами чемпионата стали:

Жижина Полина (ката 14-15лет);

Глушкова Ольга (ката женщины);

Тульский Александр (ката мужчины).

Школа каратэ Кобудо Тацудзин была основана в 2008 году сэнсэем Вениамином Гармаевым. С момента организации школа активно развивает несколько направлений, традиционное японское Каратэ Сито-рю и спортивное направление карате WKF. Также в стенах школы проходят занятия по окинавскому кобудо. Всего в школе обучается более 500 спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.