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Каратисты Люберец завоевали пять медалей на фестивале боевых искусств

Пять медалей завоевали люберецкие каратисты на весеннем фестивале восточных боевых искусств в Щелково. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе № 2. Фестиваль был посвящен предстоящему международному женскому дню — спортсменок, судей и тренеров поздравили с 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль восточных боевых искусств собрал порядка 300 участников из спортивных организаций Москвы и Московской области, которые боролись за медали в дисциплинах сито-рю и сетокан.

Городской округ Люберцы представляли воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Они выступали в дисциплине сетокан.

На первую ступень пьедестала поднялись: Виктория Жукова, Иван Дроздов, Давид и Кира Жуковы. Бронзовую медаль завоевала Мария Костромина.

Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Сергей Аболенский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.