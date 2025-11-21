сегодня в 14:13

Каратисты из Подмосковья завоевали семь медалей на турнире в Минске

Каратисты Московской области выиграли семь медалей на международных соревнованиях Belarus Open в Минске, которые прошли с 14 по 16 ноября. Воспитанники региональной СШОР по единоборствам завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В международном турнире по каратэ (WKF) Belarus Open приняли участие более 700 спортсменов из девяти стран, включая Россию, Белоруссию, Азербайджан, Армению, Бангладеш, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Золотые медали для Московской области завоевали Игорь Борисов и Матвей Тимохин из Люберец в возрастной категории 14–15 лет. Серебряные награды получили Виктория Климова из Воскресенска (12–13 лет) и Елизавета Котельва (18–20 лет).

Бронзовые медали достались Руслану Нуралиеву и Михаилу Медведеву из Люберец, а также Руслану Саядову из Воскресенска. Призовые места были разыграны в дисциплинах «ката» и «кумите» в пяти возрастных категориях.

В министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что успех спортсменов стал результатом системной подготовки и поддержки региональных спортивных школ.

Соревнования прошли в столице Белоруссии и собрали сильнейших каратистов из разных стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.