сегодня в 17:39

Каратисты из Подмосковья стали лучшими на Всероссийском турнире

Спортсмены Воскресенской спортивной школы по единоборствам в составе сборной команды Московской области выступили на Всероссийских соревнованиях по карате на Кубок памяти Героя Советского Союза Г. И. Бояринова, которые проходили в Смоленске. Всего в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 24 регионов России и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воскресенцы достойно показали себя на престижном турнире. По итогам выступления на высшую ступень пьедестала поднялись Ева Хлопотова, Григорий Баклушин и Вячеслав Позднышев, бронзовыми призерами стали Ульяна Дулина, Максим Семагаев и Егор Калинин.

В общекомандном зачете Всероссийских соревнований сборная Московской области заняла первое общекомандное место, обогнав по завоеванным медалям конкурентов из Ивановской области и Москвы. В этой победе немалая заслуга воскресенских спортсменов и их тренеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.