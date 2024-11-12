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Каратисты из Павловского Посада заняли призовые места на Всероссийском турнире

С 7 по 11 ноября в Московском Центре Боевых Искусств состоялся ежегодный всероссийский турнир «Большое противостояние». С каждым годом этот турнир набирает обороты и в этот раз в нем приняли участие более чем 1200 участников со всей России. За два соревновательных дня спортсмены из разных городов боролись за призовые места этого турнира в дисциплинах ката и кумитэ, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Ребята из Павловского Посада и Электрогорска так же приняли участие в турнире такого высокого уровня и показали высокие результаты и силу духа.

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Наши юные спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Так же две спортсменки из Павловского посада Арина Иванова и Елизавета Ионова выполнили норматив «Кандидат в Мастера Спорта».

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