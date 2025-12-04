Каратисты из Химок завоевали призовые места на турнире «Кубок Асгарда» в Лобне

Семь спортсменов из Химок стали призерами открытого турнира по каратэ «Кубок Асгарда», который прошел во дворце спорта «Лобня», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семь воспитанников спортивной школы «Лунево» представили Химки на открытом турнире по каратэ «Кубок Асгарда» во дворце спорта «Лобня». В соревнованиях приняли участие бойцы из 64 клубов центральной России, включая команды из Москвы, Московской, Калужской, Курской, Тульской, Воронежской и Владимирской областей.

По итогам турнира Султан Садыков и Станислав Синько заняли первые места, Яна Котяева и Дмитрий Абрамов стали серебряными призерами, а Мартин Газизов, Мария Котяева и Михаил Липчанский завоевали бронзу.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что успехи каратистов стали результатом упорного труда и дисциплины, а также подчеркнула значимость достижений для городского округа. Спортивная школа «Лунево» работает с 2007 года и подготовила десятки успешных спортсменов региона и страны. Записаться в секцию можно по телефону +7 (926) 533-96-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.