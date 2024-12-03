Каратистки из Домодедово взошли на пьедестал чемпионата России

В городе Екатеринбург 30 ноября 2024 года проходили чемпионат и первенство России по киокусинкай каратэ (дисциплина синкекусинкай). Сильнейшие бойцы представляли свои регионы, в количестве более трехсот человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В составе сборной Московской области участие приняли спортсмены из спортивного клуба «Выбор» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Фокус» городского округа Домодедово. Евгения Вихор стала чемпионкой России по кумите среди юниорок 16-17 лет, до 60 килограмм. Евгения выигрывает в своей спортивной карьере уже третье первенство, в разных возрастных и весовых категориях!

Екатерина Назаренко стала бронзовой призёркой чемпионата России в весовой категории свыше 60 килограмм.

Тренируются спортсменки под руководством Елены Карташовой и Станислава Вихора.

«Поздравляем девушек и тренеров Елену и Станислава с отличным результатом! Желаем новых побед!» — пресс-служба администрации г. о. Домодедово.