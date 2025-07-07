Каратистка Лобни завоевала бронзу на международном турнире в Индонезии

На соревнования приехали более 2 500 участников из 14 стран со всего мира: Индонезии, Японии, Гонконга, Филиппин, Малайзии, Индии, Омана, Новая Зеландии и других.

Соревнования проходили по стандартам Всемирной федерации каратэ (WKF). Александра Кибирева участвовала в категории «Д» (ката 10-11 лет) вместе с еще 76 спортсменками. Лобненка проявила характер и отличную подготовку, завоевав почетное третье место.

Девочка занимается в лобненском клубе Shinobi karate club под руководством тренера Ивана Ларина.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают как платные, так и бюджетные спортивные секции, участники которых регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.