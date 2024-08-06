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Каратистка из Домодедова представит РФ на первенстве Европы и чемпионате Мира

Домодедовская спортсменка Любовь Бай в 9 лет победила на Международном турнире по карате и будет представлять Россию на первенстве Европы и чемпионате Мира по карате WKF. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях «RUSSIA OPEN — 2024», которые проходили в Сочи в конце июля, приняли участие более 700 спортсменов из 57 регионов России и 99 стран мира.

Люба Бай выступила в нескольких дисциплинах:

дисциплина «ката» – 1 место и золотая медаль;

дисциплина «кумите» в весовой категории до 25 кг – 3 место и бронзовая медаль.

Причем юная Любовь — единственная спортсменка, выступающая сразу по двум направлениям. Она не только выступает, но и занимает призовые места.

Каратистка суммарно провела 7 поединков, в том числе со спортсменами из Армении, Азербайджана и Казахстана.

Первенство Европы и чемпионат Мира пройдут осенью в Италии.

Девочка начала заниматься карате в 6 лет в доме культуры «Авиатор». Сейчас Люба входит в сборную России и тренируется в школе олимпийского резерва «Московский центр боевых искусств». Она уже приняла участие в большом количестве соревнований, завоевала более 100 медалей и более 30 кубков.

По словам отца, девочку изначально даже пробовали отдать на танцы, но Люба по-настоящему влюбилась в карате, как только увидела человека в кимоно.

«Сейчас Любовь тренируется два раза в день шесть дней в неделю. Она уже является профессиональным спортсменом. Мечтает стать тренером и заниматься с детьми», — рассказал ее отец Алексей Бай.

Любовь растет в очень спортивной семье: ее дедушка завоевывал медали на соревнованиях по карате, папа и дяди занимаются боксом, кикбоксингом, самбо и дзюдо.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.