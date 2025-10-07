Каратистка Химок стала призером первенства России по киокусинкай

Воспитанница спортивной школы «Химки» Полина Туникова выступила на Чемпионате и Первенстве России по киокусинкай. Участниками турнира стали более 700 спортсменов из 46 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На протяжении двух дней мужчины и женщины, а также юниоры 16–17 лет состязались на татами в Московском центре боевых искусств. Спортшколу «Химки» на соревнованиях представила 17-летняя воспитанница, кандидат в мастера спорта Полина Туникова. Спортсменка обладает коричневым поясом в карате — второй кю. Полина — ученица тренера спортшколы Артура Сербиева.

По итогам четырех поединков, в трех из которых были одержаны победы, Полина Туникова стала серебряным призером всероссийского первенства.

«Мы гордимся каждым успехом наших юных спортсменов. Достижения Полины Туниковой — это результат упорной работы, дисциплины и силы характера. Такие победы вдохновляют других ребят идти к своей цели и показывают, что спорт в Химках развивается на высоком уровне», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Киокусинкай — один из самых трудных и зрелищных разновидностей карате. Поединки в данном виде проходят без защитного снаряжения (шлемов, перчаток, протекторов). Единственное ограничение — запрет ударов в голову руками.

В спортивной школе «Химки» готовят спортсменов по стрельбе из лука, художественной гимнастике, плаванию, вольной борьбе, дзюдо, фехтованию, шахматам, киокусинкаю, волейболу, а также по нескольких дисциплинам для параспортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. Выбрать секцию по интересам и подать заявление на зачисление в спортшколу можно дистанционно с помощью электронного портала Министерства по физической культуре и спорту Московской области. Для этого необходимо авторизироваться с помощью учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.