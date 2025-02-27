Каратист из Подмосковья вошел в тройку сильнейших на турнире в ОАЭ

Спортсмен из Лобни Александр Миронов занял почетное третье место в международном турнире по каратэ «Молодежная премьер лига Karate1». Мероприятие проходило в городе Фуджейра (ОАЭ), сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в турнире приняло участие более 2500 участников из 90 стран мира. Александр участвовал в категории «М ката 12-13 лет». С ним состязался 51 спортсмен из 24 стран.

Всего сборная команда России завоевала 27 наград, что позволило ей занять первое место в общекомандном медальном зачете.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Местные спортсмены регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Также в этом году в городе началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Завершат строительство ФОК в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.