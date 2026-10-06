Каратист из Клина завоевал золото и серебро на чемпионате России

Владимир Шамбаров из Клина выиграл две медали на чемпионате России по карате (спорт глухих), который прошел с 1 по 5 октября в Туле, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Владимир Шамбаров победил в командном ката в возрастной группе 16+ и завоевал серебро в индивидуальном ката на чемпионате России по карате (спорт глухих) в Туле.

Спортсмен представляет спортивную школу «Клин спортивный» и клуб «Лидер-каратэ». Результаты чемпионата позволили ему пройти отбор в сборную России на международные соревнования, которые состоятся в Японии в ноябре 2026 года.

Чемпионат прошел с 1 по 5 октября и собрал 120 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. Турнир является одним из ключевых этапов отбора в национальную сборную и проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.