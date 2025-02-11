Капитан «СКА-Хабаровск» Подкидышев мог перейти в грозненский «Ахмат»

Капитан Подкидышев: не взяли в «Ахмат», потому что Ненахов не ушел в «Локомотив»

Капитан «СКА-Хабаровск» Николай Подкидышев рассказал о том, как в 2021 году он мог перейти в грозненский «Ахмат». Трансфер, однако, не состоялся из-за того, что Максим Ненахов остался в клубе, сообщает Metaratings.ru .

Подкидышев получил приглашение на просмотр во время сборов с «Шинником» и даже сыграл тайм в товарищеском матче против «Шкупи». Но после встречи решение о контракте не было принято, и защитник вернулся в родной клуб.

«Как мне сказали, если бы Ненахов ушел в „Локомотив“, то со мной бы подписали контракт, но Максим остался», — заявил капитан.

Также он упомянул о возможных интересах со стороны «Урала» до их вылета из РПЛ, хотя подтверждения этого не нашлось.

Для Подкидышева дебют в Премьер-лиге — давняя мечта, и он надеется осуществить ее именно в составе «СКА-Хабаровск». С момента присоединения к команде в июне 2023 года он сыграл 19 матчей, забив один гол и сделав одну передачу.

Также согласно информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.