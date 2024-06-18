Капитан сборной Франции по футболу избежал операции на носу после травмы

Капитану сборной Франции по футболу Килиану Мбаппе удалось избежать операции на носу. Спортсмен прошел обследование в клинике Дюссельдорфа, сообщает «Лента.ру».

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс рассказал, что по итогам обследования приняли решение, что нападающему не нужна операция. Футболист сможет выйти на поле уже 21 июня.

«Это так, никакой операции», — подтвердил данные президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло.

Мбаппе разбили нос в стартовом матче Евро-2024. На 90-й минуте встречи спортсмена заменили на Оливье Жиру.