Как в сауне: южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за жары в автобусе

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В субботу шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню во Франции. Они возмутились крайне плохими транспортными условиями, сообщает championat.com.

Пловец Хван Сун Ву рассказал, что на улице было прохладнее, чем в автобусе. Температура там напоминала сауну.

«Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но сегодня (25 июля —ред.) нам потребовалось более полутора часов. Окна были заклеены скотчем, предположительно, из-за опасений террористических атак», — заявил спортсмен.

По словам пловца, с такими условиями нужно что-то делать.

Спортсмены до 30 июля будут проживать в отеле недалеко от Олимпийского бассейна в Нантере. Соревнования пловцов на Олимпийских играх — 2024 стартуют 27 июля.