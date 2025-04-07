Как российский креатив покорял рекорды хоккеиста Овечкина

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз вписал свое имя в историю мирового хоккея, достигнув отметки в 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат позволил ему превзойти легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки, который удерживал рекорд с 894 голами, сообщает пресс-служба платформы «Авито».

OVIto вместо Avito: креатив в поддержку рекордсмена

Одним из самых оригинальных способов поздравить хоккеиста стал поступок популярного сервиса объявлений Avito. В своих соцсетях компания на сутки сменила привычный логотип на «OVIto», тем самым выразив восхищение достижением Овечкина.

Ореховый респект от «О’Кей» и инициатива от «Sports.ru»

Сеть супермаркетов «О’Кей» также не осталась в стороне, опубликовав шутливое поздравление со словами «Рекорд побит, орехи тоже». В одном из магазинов сети даже появился баннер с надписью «Грецкие орехи — все», намекая на фамилию предыдущего рекордсмена.

Более креативно подошли к поздравлению в издании «Sports.ru», запустив сбор подписей под петицией о переименовании грецкого ореха в «овечкинский».

Рекордная шайба и поздравления от президента

Историческая шайба была заброшена Овечкиным 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» на «UBS Арене». Во втором периоде, на отметке 7:26, Овечкин отличился в большинстве с передачами Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Несмотря на поражение «Кэпиталз» в этом матче, достижение Овечкина затмило собой все остальное.

Президент России Владимир Путин лично поздравил Александра Овечкина с установлением нового рекорда.

«Поздравляю вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги», — говорилось в официальном поздравлении главы государства.