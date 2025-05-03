Кадимагомедов хочет выступить на турнире Яшар Догу в Турции

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов после участия в лиге Wolnik планирует попасть на турнир Яшар Догу в Турции. Об этом спортсмен рассказал в разговоре с MMA.Metaratings.ru .

3 мая Кадимагомедов в рамках лиги Wolnik встретится в бойцовской схватке против Али Нурова. Спортсмены будут соревноваться в категории до 86 килограммов. В разговоре с журналистами Кадимагомедов поделился планами до конца 2025 года.

«После выступления на Wolnik буду проходить полноценную подготовку и планирую выступить на турнире Яшар Догу в Турции. После этого — еще один рейтинговый турнир. А потом надо немного выйти из формы и готовиться на чемпионат мира», — сказал Кадимагомедов.

Что касается лиги Wolnik, Кадимагомед отметил, что будет участвовать только в одной схватке, поэтому ему не принципиально, кто именно будет соперником.