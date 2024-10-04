Кадеты из Ступина стали победителями областных военных игр

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Команда кадетов лицея № 1 города Ступино одержала победу на областных военно-спортивных соревнованиях «Высота», прошедших в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

Как отметил руководитель кадетского военно-патриотического объединения лицея № 1 Роман Добровольский, ступинские кадеты достойно представили город, продемонстрировали высокий уровень подготовки, сплоченность и волю к победе.

В состязаниях приняли участие 15 команд из 6 муниципалитетов Подмосковья. Участникам предстояло пройти 8 этапов: марш-бросок, сборку-разборку автомата Калашникова, историческую викторину и проверку знаний о воинских званиях Вооруженных сил России, стрельбу из пневматической винтовки, защиту от оружия массового поражения, преодоление горного участка и оказание первой медицинской помощи.

«Кадеты показали отличные результаты во всех дисциплинах. Победа в соревнованиях — это результат упорных тренировок», — подчеркнул Роман Добровольский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.