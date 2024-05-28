Кадеты из Солнечногорска стали победителями всероссийского слета в Северной Осетии

Кадеты Радумльского лицея-интерната имени Василия Татищева стали абсолютными победителями и забрали кубок за первое место на XIX Всероссийском военно-патриотическом слете команд кадетских классов во Владикавказе, передает пресс-служба администрации городского округа.

Он был посвящен Победе в Великой Отечественной войне, празднованию 250-летия вхождения Осетии в состав России и 240-летию основания крепости Владикавказ. В слете участвовали команды из Республики Северная Осетия — Алания, Мурманской, Московской Оренбургской, Кировской и Тамбовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского и Камчатского краев.

Ребята соревновались в спортивных, интеллектуальных и творческих состязаниях: олимпиадах по общеобразовательным предметам, блиц-турнирах по шахматам, настольному теннису, мини-футболу, 3D-моделировании, нормативах ГТО, смотре строя и песни, военно-спортивных играх и многих других активностях.

«Ребята из Солнечногорска доказали, что они лучшие. По количеству медалей наши кадеты оторвались почти в два раза. Поздравляю с таким абсолютным успехом», — прокомментировал глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами. Кадеты из Солнечногорска побывали также в памятных местах: у «Мемориала Славы» города Владикавказа и мемориала «Жертвам теракта в Беслане», где почтили память погибших.

Следующий слет пройдет в сентябре в Новороссийске. Воспитанники Радумльского лицея будут готовится к нему все лето.

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