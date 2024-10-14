К главному беговому марафону РФ в Москве присоединились 30 тыс спортсменов

Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» со всех производственных площадок приняли участие в Московском марафоне, который является крупнейшим беговым событием России.

Всего в этом году к нему присоединились 30 тыс. спортсменов, а маршрут проходил через главные достопримечательности столицы: Кремль, Большой театр, храм Христа Спасителя, Парк Горького, Новодевичий монастырь, Политехнический музей.

Марафон состоял из двух дистанций на выбор — 10 и 42,2 км.

«„Газпромнефть-СМ“ активно вовлекает в полезную физическую активность всех сотрудников. Компания поддерживает спортивные увлечения и опытных спортсменов, и тех, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Для нас главная победа — не спортивные кубки и медали, а здоровье и благополучие каждого нашего коллеги», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Справиться с марафоном и уложиться в планируемое финишное время помогали пейсмейкеры — опытные атлеты, которые пробегали дистанцию с заданным темпом.