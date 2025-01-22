Юный спортсмен из Подмосковья одержал победу на турнире по карате в Москве

19 января в Москве прошел детско-юношеский турнир по всестилевому карате, который собрал около 400 участников. Этот турнир стал настоящим событием для молодых талантов, предоставив им возможность продемонстрировать свои навыки и стремление к победе, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Секция каратэ «ИМА Бригантина», базирующаяся в сельском доме культуры «Бригантина», представила на турнире своих учеников. Дмитровские спортсмены, включая участников из этой секции, показали отличную подготовку и волю к победе.

Особенно стоит отметить выступление Али Валиева, который в возрастной категории до 6 лет и весовой категории до 25 кг продемонстрировал невероятное мастерство. Он одержал победу в кумите и заслуженно занял первое место.

Этот успех стал возможен благодаря упорным тренировкам под руководством тренера Артема Ермакова.

«Поздравляю нашего юного спортсмена с этой значимой победой! Желаю крепкого здоровья, энтузиазма и новых побед на всех предстоящих соревнованиях. Пусть этот успех станет началом большого пути к вершинам спортивного мастерства!» — прокомментировала заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.