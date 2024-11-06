сегодня в 12:46

Спортсмен Орехово-Зуевского округа стал двукратным чемпион мира по джиу-джитсу

Первенство мира по джиу-джитсу проходило с 28 октября по 4 ноября в греческом городе Ираклион. В турнире приняли участие спортсмены из 26 стран мира. Россияне на соревнованиях выступали в нейтральном статусе. В составе делегации российских спортсменов на турнир отправились воспитанники спортивной школы «Легион» деревни Давыдово Орехово-Зуевского округа Александра Шонина (2011 г. р.) и Сергей Бидин (2012 г. р.), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По итогам соревнований воспитанник спортивной школы «Легион», двенадцатилетний Сергей Бидин из города Куровское Орехово-Зуевского округа, стал двукратным чемпионом мира по джиу-джитсу.

Сергей выступал в спортивной дисциплине «Бои» в весовой категории 32 кг.

Этот успех стал результатом упорных тренировок и преданности спорту. Сергей своим примером показал, что целеустремленность и трудолюбие приносят свои плоды.

Александра Шонина взяла бронзу в весовой категории 40 кг, дисциплина «Не-ваза (борьба лежа)».

Тренер спортсменов — Антон Федунов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.