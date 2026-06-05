Юный спортсмен из Химок выиграл финал лиги тхэквондо

Шестилетний Арсений Вересняк из Химок стал победителем финала «Школьной лиги тхэквондо», в котором участвовали более 300 спортсменов из Подмосковья. Турнир объединил воспитанников секций и школ региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Арсений Вересняк занимается тхэквондо около года. Его тренер — Сергей Вересняк, президент федерации олимпийского тхэквондо Химок. Спортсмен представляет клуб «Варяг».

«Победа Арсения Вересняка — яркое доказательство того, что химкинская школа тхэквондо воспитывает настоящих бойцов. Совет депутатов гордится юными талантами и продолжит поддерживать проекты, подобные «Школьной лиге», ведь именно здесь формируются спортивный характер, дисциплина и воля к победе», — подчеркнул председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Соревнования организовали федерация тхэквондо Московской области и училище олимпийского резерва № 1. Проект объединяет школы и спортивные клубы, помогая выявлять перспективных спортсменов, которые смогут продолжить обучение в специализированных учебных заведениях. Для участников турнир стал возможностью продемонстрировать мастерство и получить соревновательный опыт.

Тхэквондо — традиционное корейское боевое искусство, входящее в олимпийскую программу. В поединках применяются удары руками и ногами как в атаке, так и в защите. Среди школьников этот вид спорта занимает второе место по популярности после карате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.