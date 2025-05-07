Юный чемпион из Фрязина завоевал звание мастера спорта России по дзюдо

В подмосковном Орехово-Зуево завершился чемпионат Центрального федерального округа по дзюдо, где наш земляк Давид Топсакалян показал блестящий результат. В жесткой конкуренции с опытными соперниками он завоевал серебряную медаль и, что особенно важно, с первой же попытки выполнил норматив мастера спорта России.

Это достижение — результат многолетних тренировок, железной дисциплины и несгибаемой воли. В свои 17 лет Давид уже демонстрирует зрелое мастерство, уверенную тактику и настоящий бойцовский характер. Его успех — это не только личная победа, но и гордость всего Фрязино.

Теперь Давиду предстоит защищать честь Московской области на чемпионате России по дзюдо. И мы уверены — это только начало большого пути.

Администрация городского округа Фрязино поздравляет Давида, его тренера и всю команду спортивной школы «Олимп» с этим выдающимся достижением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.